Повінь у Центральній Європі: відомо про 15 загиблих — кількість жертв зростає

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Цими вихідними циклон «Борис» спричинив повені у різних країнах Центральної Європи, йдеться про Польщу, Чехію, Австрію та Румунію. Кількість жертв у цьому регіоні зростає, а рівень води у річках продовжує підвищуватися через опади. Reuters пише про 15 загиблих «від Австрії до Румунії».

Ситуація у Польщі

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у понеділок, 16 вересня, запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни.

Наразі відомо про прорвані дамби та зламані мости на півдні Польщі, пише Gazeta Wyborcza. У Строне-Шльонські внаслідок повені була пошкоджена дамба на річці Моравка, у результаті місто фактично опинилось під водою і було відрізане від світу. Також повінь зруйнувала міст у Глухолазах на південному заході країни, майже повністю затопивши місто.

Уже підтверджено чотири смерті внаслідок повені, проте кількість жертв може бути більшою — все більше місцевих жителів вважають зниклими безвісти.

У Польщі через масштабну повінь закрили 350 навчальних закладів у чотирьох воєводствах, повідомляє Polskie Radio.

У Вроцлаві та Валбжиху відкрили два пункти прийому речей першої необхідності для постраждалих. Хаб у Вроцлаві відчинений з 07:00 до 19:00, а центр у Валбжиху працює цілодобово.

Ситуація в Чехії

У Чехії підтвердили першу смерть внаслідок повені — людина втонула в річці Красовка, що в місті Брунталь, про це повідомляє видання Novinky. У країні також відомо про сімох громадян, які зникли безвісти в різних регіонах. З них троє їхали автомобілем, який опинився у потоці в районі Ліпова-Лазне.

Ситуація в Австрії

У Нижній Австрії ситуація наразі складна — у місцевості випало чотири місячні норми опадів, прогнозують, що погода покращиться не раніше середини поточного тижня. Наразі 13 міст залишаються ізольованими від зовнішнього світу. За останні дві доби за допомогою гелікоптерів евакуювали 800 людей, а загалом вивезли 1 800 домогосподарств. Про це повідомляє газета Kurier.

Командувач земельної пожежно-рятувальної служби заявив: є загроза прориву нових дамб та загроза пошкодження ємності з аміаком.

Ситуація в Угорщині

В Угорщині ситуація наразі контрольована, але в країні готові до повені — рівень води в Дунаї стрімко підвищується. З вихідних на критичних ділянках триває будівництво мобільних дамб та накопичення мішків з піском, пише 444.hu. Найбільше постраждати може столиця країни Будапешт.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан у відеозверненні заявив, що місце, на якому він стоїть, наступного дня може бути вже під водою і рівень води перевищуватиме його зріст, а потім підніметься ще більше.

Віктор Орбан / Facebook

У понеділок, 16 вересня, речник Національної водної адміністрації заявив, що ситуація з повінню в Угорщині може розвиватися по-різному — все залежатиме від того, скільки ще триватимуть сильні зливи в Австрії. Він прогнозує, що максимальний рівень води на Дунаї становитиме близько 8,9 м — це приблизно на 40 см нижче за рекорд, встановлений у 2013 році.

Ситуація в Румунії

У країні від повені постраждали 28 населених пунктів у семи округах. У повіті Галац відомо про шістьох загиблих, ще двоє людей вважають зниклими безвісти — у цьому регіоні постраждало 76% будинків. Усього понад 20 000 місцевих жителів постраждали, а руйнування зафіксували у понад 24 муніципалітетах.

Реакція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував «відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України».

Згодом Туск повідомив, що Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені і готова направити в країну 100 українських рятувальників.

Зміни у рейсах «Укрзалізниці»

Ситуація зі стихією в Центральній Європі станом на ранок понеділка: