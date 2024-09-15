Росіяни вдарили авіабомбою по житловому будинку в Харкові. Є поранені й загиблі

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Удень, 15 вересня, росіяни вдарили по Харкову та району. Застосували щонайменше шість керованих авіабомб. Зокрема, влучили в багатоповерхівку в Немишлянському районі.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Удар зруйнував один підʼїзд будинку, пошкодив щонайменше 1 500 вікон і десятки автівок.

Наразі відомо про 42 постраждалих, серед них є діти, найменшому — рік. Ще одна жінка похилого віку загинула. Її тіло дістали з-під завалів на девʼятому поверсі житлового будинку. Пожежу вже загасили. На місці працюють усі служби і волонтери.