Центральну Європу накрили масові повені, перші загиблі вже є в Польщі та Румунії

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Сильні повені, які можуть бути найбільшими за останні 30 років, масово накрили країни Центральної Європи. У Румунії та Польщі вже повідомляють про перших загиблих.

Про це пише Euronews та RMF 24.

На сході Румунії загинули щонайменше четверо людей. Там пройшли безпрецедентні зливи, в результаті чого сотні людей опинилися в затоплених районах.

Підтоплення в румунському селі Слобозія-Конакі, 14 вересня 2024 року. Getty Images

Усі загиблі з повіту Галац, пише румунська служба «Радіо Свобода». Понад 5 тисяч будинків у цьому повіті були повністю або частково пошкоджені, понад 300 людей евакуювали.

Також від негоди постраждав повіт Васлуй, там евакуювали 40 людей з пʼяти населених пунктів, а кілька домогосподарств затоплено або пошкоджено вітром.

У Польщі відомо про одного загиблого через повінь у Клодзькому повіті. З цього регіону вже евакуювали близько 1 600 людей.

Затоплений центр міста Глухолази на півдні Польщі, 15 вересня 2024 року. Getty Images

У польському регіоні Нижня Сілезія через негоду 17 тисяч споживачів лишились без світла.

У Чехії вода в річках досягла небезпечного рівня в десятках районів по всій країні, затопивши будинки та дороги в кількох містах і селах. Сильний дощ і сильний вітер залишили понад 63 тисячі домогосподарств без світла.

Найбільш критична ситуація склалася в Моравсько-Сілезькому краї. Лікарню у другому за величиною місті Чехії Брно (Півенноморавський край) були змушені евакуювати.

Підтоплення фіксують також в Австрії, Словаччині, Угорщині, Молдові.

Повінь у передмісті Острави, Чехія, 14 вересня 2024 року. Getty Images

«Укрзалізниця» повідомляє, що через негоду скасовано низку рейсів у Польщі та Чехії. Зокрема, обидва поїзди з Праги до Чопу і до Перемишлю досі на території Чехії і не встигнуть на свої стикувальні українські рейси.