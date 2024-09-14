З полону повернули 103 захисників України. Серед них — воїни «Азову»

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Пресслужба Володимира Зеленського

З полону повернулися 103 захисників України. Більшість з них провели в полоні понад два роки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Усі звільнені сьогодні — чоловіки, уточнили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. З них 82 — солдати й сержанти, і 21 офіцер. Це оборонці Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини.

Вдалося повернути 38 нацгвардійців і 28 воїнів ЗСУ, 8 прикордонників, 4 поліцейських, 21 військового моряка, 3 представників Державної спеціальної служби транспорту і одного — Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, серед звільнених — військові 36 бригади морської піхоти, представники спецпідрозділу «Кракен» і бригади «Азов». Керівниця патронатної служби «Азову» Олена Толкачова каже, що додому повернулися 23 воїни бригади.

Обмін проходив за посередництва Обʼєднаних Арабських Еміратів. Більшість полонених зазнали важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання і потребують негайної медичної допомоги.

Обмін пройшов у форматі «103 на 103». Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3 672 українців.