У Польщі закликали посилити захист українських АЕС — побоюються, що туди влучать російські ракети

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що потрібно посилити захист українських атомних електростанцій. Російські війська часто втрачають контроль над своїми ракетами й дронами, тож вони можуть влучити в станції.

Про це Сікорський заявив у виступі на Ялтинській європейській стратегії (YES), передає кореспондентка «Бабеля».

Як приклад неточності ракет він назвав те, що вони часто залітають на територію інших держав.

«Минулого року російська крилата ракета пролетіла дві третини [території] Польщі та впала за 10 кілометрів від мого будинку на заході країни», — зазначив він.

Сікорський додав, що росіяни використовують «сотні тисяч» ракет і дронів. Тож ризик того, що вони втрачають над ними контроль, він вважає величезним.

«В Україні багато ядерних станцій, і шанс того, що одного разу така ракета може впасти на АЕС, точно не дорівнює нулю. І тоді вся Україна матиме проблему», — заявив він і наголосив, що вже зараз потрібно посилити захист українських АЕС від російських атак.