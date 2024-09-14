Гаага стала першим у світі містом, яке заборонило рекламу, повʼязану з викопним паливом

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Pedro / Flickr

Гаага в Нідерландах стала першим містом у світі, де законом заборонили рекламу продуктів, що працюють на викопному паливі, і послуг, які руйнують клімат.

Про це пише The Guardian.

Влада ухвалила закон, що забороняє рекламу бензину та дизеля, авіації та круїзних лайнерів на вулицях міста, зокрема на рекламних щитах і автобусних зупинках. Обмеження набувають чинності з наступного року.

Рішення ухвалили після заклику голови Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреша до урядів і медіа на початку цього року. Він закликав запровадити такі заборони, як раніше це зробили з тютюном.

Утім, деякі міста вже намагалися обмежити рекламування продуктів і послуг, повʼязаних із викопним паливом. Зокрема, у травні влада шотландського Единбурга погодилася заборонити рекламу компаній, що працюють на викопному паливі, на рекламних площах, які належать місцевій раді. Компанії, які продають цю продукцію, також більше не можуть спонсорувати заходи чи інші партнерства в місті.

Очікують, що досвід Гааги сприятиме виникненню подібних кампаній в усьому світі.