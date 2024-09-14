ППО збила 72 із 76 Shahed. Два дрони повернулися до Росії

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 14 вересня українська ППО збила 72 із 76 російських дронів Shahed.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Їх збивали в межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей.

Крім того, два дрони локаційно втратили на території України, ще два — повернулися в Росію.