Чому США вагаються, чи дозволяти бити далекобійною зброєю по Росії. Огляд матеріалів іноземних медіа 13 вересня

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«Бабель»

Про логіку Вашингтону щодо рішення, чи дозволяти Києву бити західною зброєю по військових обʼєктах у глибокому тилу Росії, пише The New York Times. Кореспонденти видання детально пояснюють, які ризики та можливості бачать посадовці Білого дому й Пентанону в такому рішенні ― і що їм відповідає українська сторона.

За словами європейських політиків, Джо Байден уже за крок від того, щоб дати ЗСУ можливість бити по Росії далекобійними західними ракетами. Це підтримують і чимало республіканців ― зокрема впливовий конгресмен Мітч МакКоннелл. Україні вдалося переконати Захід, що «червоні лінії» росіян ― найчастіше просто блеф, і навіть військові дії на російській території та окупація її частини не призвели до якоїсь жорстокої російської відповіді.

Втім, Захід лишається сторожким, усвідомлюючи, що теоретично Росія досі має чимало інструментів для ескалації конфліктів. Зокрема, вона може підтримувати Іран в операціях проти американських сил на Близькому Сході, пише видання.

Останнє може стати реакцією власне на дозвіл бити по Росії далекобійними ракетами. Днями Путін зробив нетипово детальну заяву, суть якої зводилася до того, що подібні запуски нібито неможливі без західних розвідувальних і супутникових даних ― і це ще на крок наближає військових НАТО до участі у війні проти Росії. А відтак Москва може вдатися до додаткових ворожих щодо Заходу кроків.

У Пентагоні сприйняли останню заяву Путіна всерйоз. Також американські військові скептичні щодо того, що дозвіл бити по Росії далекобійними ракетами істотно щось змінить у війні. Ситуацію безпосередньо на фронті ці удари не покращать: їхній вплив радше довгостроковий, а вражаються в основному логістичні й виробничі потужності ворога. Але навіть у цьому плані істотно змінити ситуацію не вдасться, бо кількість ракет ― як ATACMS, так і Storm Shadow, обмежена. Україна отримала кілька сотень ATACMS, однак уже вичерпала значну частину цих запасів ― а ракет на складах у США відносно небагато. Українська сторона запевняє, що принаймні кілька болючих ударів по логістиці й, зокрема, військових аеродромах, будуть ефективними. На що у США відповідають, що це не вирішить навіть проблеми КАБів: росіяни вже перемістили літаки, що запускають ці ракети, на аеродроми за межами досяжності ATACMS, пише медіа.