Понад 100 російських ракет і дронів пролетіли біля українських АЕС за місяць
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
скріншот
За останні кілька тижнів понад 100 російських дронів і ракет пролетіли поблизу українських атомних електростанцій.
Про це повідомила компанія «Енергоатом».
Україна зафіксувала рух понад 70 дронів і понад 30 крилатих ракет Росії поруч з українськими АЕС. «Енергоатом» зазначає, що раніше жодна держава у світі не створювала подібних загроз для атомних об’єктів.
Такі дії Росії становлять загрозу не тільки для України, але й всього континенту. «Енергоатом» передає інформацію про кожен такий факт відповідним установам.
«Очікуємо жорсткої реакції і засудження дій російського агресора. Міжнародна спільнота має змусити РФ припинити створювати загрози атомним станціям України», — наголосив керівник «Енергоатома» Петро Котін.
- Українські атомні електростанції перебувають у постійній небезпеці через повітряні атаки Росії. Так, після масованого обстрілу 26 серпня від мережі відключилися чотири енергоблоки на українських АЕС.