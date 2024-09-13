Понад 100 російських ракет і дронів пролетіли біля українських АЕС за місяць

Новини

скріншот

За останні кілька тижнів понад 100 російських дронів і ракет пролетіли поблизу українських атомних електростанцій.

Про це повідомила компанія «Енергоатом».

Україна зафіксувала рух понад 70 дронів і понад 30 крилатих ракет Росії поруч з українськими АЕС. «Енергоатом» зазначає, що раніше жодна держава у світі не створювала подібних загроз для атомних об’єктів.

Такі дії Росії становлять загрозу не тільки для України, але й всього континенту. «Енергоатом» передає інформацію про кожен такий факт відповідним установам.

«Очікуємо жорсткої реакції і засудження дій російського агресора. Міжнародна спільнота має змусити РФ припинити створювати загрози атомним станціям України», — наголосив керівник «Енергоатома» Петро Котін.