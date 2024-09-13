Міністр культури виступив за «безперешкодні» поїздки митців за кордон

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Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький вважає, що необхідно створити умови, за яких українські митці зможуть безперешкодно виїжджати за кордон.

Про це він сказав журналістам під час форуму «Україна відкрита світу», передає Укрінформ і Інтерфакс-Україна.

«Завдання міністерства — створити умови для того, щоб кожен митець міг спокійно, безперешкодно, на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки», — зазначив Точицький.

Головною метою таких поїздок має стати популяризація України. Точицький зазначив, що західні партнери готові допомагати з фінансуванням таких поїздок.

«Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію — що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це», — зазначив він.

Водночас Точицький заявив, що «вірить в українського діяча культури» і в те, що українське мистецтво «було, є і буде набагато сильнішим за російську зброю і російські гроші».