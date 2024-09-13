План перемоги і далекобійність. Про що говорив Зеленський на Ялтинській європейській стратегії

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У п’ятницю, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Серед іншого, він нагадав про нещодавні удари Росії по гуманітарній місії Червоного Хреста на Донеччині, через що загинуло троє співробітників організації, а також по судну з пшеницею в Чорному морі.

«Дуже прикро бачити, що Червоний Хрест у своїй офіційній комунікації побоявся сказати навіть, що це був російський удар. Це наше життя. Але це їхнє обличчя», — зазначив Зеленський.

За його словами, від Єгипту, куди прямував балкер із зерном, реакції також жодної.

«Російська ракета уразила цивільне судно в Чорному морі. Це був балкер із вантажем пшениці. Порт призначення — в Єгипті. І від Єгипту не було жодної реакції, хоча це їхня продовольча безпека», — додав президент.

Україні необхідні Patriot, а ЗСУ — підкріплення

Він зазначив, що цими днями відбулися дуже важливі зустрічі з партнерами. До України приїжджали, зокрема, представники США й Великої Британії. Він вкотре нагадав, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту мирного населення, а зокрема систем Patriot.

«Нам потрібна ППО, передусім Patriot, яких достатньо у світі та яких ми давно очікуємо від наших партнерів. І коли говориш партнерам на зустрічах: «Нам потрібна ППО», важко щоразу чути у відповідь: «Ми працюємо над цим». Російські ракети й надані Іраном ударні дрони в цей час, на жаль, також працюють — у нашому небі й проти наших людей», — наголосив Зеленський.

Також президент нагадав, що ЗСУ потребують підкріплення. А саме — укомплектованих і готових до бою підрозділів.

«Ми вже місяцями говоримо з партнерами щодо цього — щодо комплектування наших бригад… Але, чесно кажучи, ми ще далекі від повного виконання того, про що домовилися давно», — заявив він.

Далекобійність може змінити перебіг війни

Також Зеленський нагадав, що Україні необхідний дозвіл на удари західною зброєю вглиб Росії.

«Кожен, хто просто бачить на мапі, звідки Росія щоденно завдає ударів, де Росія готує сили, де Росія тримає резерви, де вона розташовує військові обʼєкти та яку використовує логістику, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність. Ми детально говорили про це з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і британським секретарем щодо закордонних справ Девідом Леммі, які нещодавно були в Києві. Сподіваюся, що після нашої розмови вже не може бути жодного незакритого питання про те, чому Україна потребує достатньої далекобійності», — зазначив президент.

Він наголосив, що Україні необхідна далекобійність, «достатня для того, щоб змінити перебіг війни та змусити Росію шукати миру».

«Поки лише Білорусь відзначилася збиттям російських Shahed»

Також президент нагадав, що в Росію прибули нові ракети з Ірану, які союзники разом збивають в небі Близького Сходу.

«То чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет й іранських Shahed у небі України? Поки що лише Білорусь відзначилася збиттям російських Shahed», — сказав Зеленський.

Партнери знають усі стратегічно важливі точки РФ. Все це можна знищити за три місяці

Також Зеленський додав, що партнери знають усі точки, у яких Росія збирає сили для ударів і знають, де розташована російська ППО, на які позиції виводяться пускові установки російських ракет і які маршрути логістики критичні для російського окупаційного контингенту.

«Все це можна знищити за лічені місяці. Війна триває 10 років, повномасштабна — майже три», — наголосив президент.

Він додав, що логістика зброї в Росії та майданчики для російських ударів поки що недосяжні для українських захисників.

«У нас є ефективні дрони. Але дронами не зробиш усього того, що мають зробити ракети», — пояснив Зеленський.

План перемоги

Він зазначив, що цього місяця у нього запланована зустріч з президентом США Джо Байденом, під час якої він представить йому «план перемоги». За словами Зеленського, це буде система взаємопов’язаних рішень, завдяки яким Україна отримає достатню силу, щоб «поставити цю війну на курс до миру».