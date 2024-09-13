Зеленський цього місяця зустрінеться з президентом США Байденом — обговорять план перемоги України

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Пресслужба Офісу президента України

Цього місяці президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Вони обговорять план перемоги України у війні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Ялтинської європейської стратегії.

«Я представлю йому [Байдену] план перемоги. Систему взаємопов’язаних рішень, завдяки яким Україна отримає достатню силу — достатню, щоб поставити цю війну на курс до миру», — заявив Зеленський.

За його словами, для перемоги Україна потребує сильних позицій — із цим можуть допомогти США. Пакет перемоги, який Зеленський представив президенту США, може прокласти шлях «до надійного миру, до повної реалізації формули миру».

«Цей план — про Україну, про наших військових. Там небагато пунктів, але думаю, що це добре. Кожен із них залежатиме від рішення Байдена, а не Путіна. Я не можу дати 100%, що це зупинить Путіна, але це точно зробить Україну сильнішою», — каже Зеленський.

Водночас президент не розкриває деталей цього плану перемоги. Спочатку його представлять Джо Байдену, а потім — кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу. А ще Конгресу США, адже від конгресменів залежатиме втілення багатьох рішень у цьому плані.

Водночас президент зазначив, що для нього немає значення, як говорити з Трампом — під час особистої зустрічі або ні. Проте є речі, які вони не зможуть детально обговорити телефоном.

Президент також повідомив, що після проведення консультацій з американською стороною, можливо, вийде детальніше поділитися планом перемоги.