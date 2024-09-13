З полону повернули 49 українців і українок. Серед них — захисники «Азовсталі»

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Ще 49 українців і українок повернули додому з полону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні.

Серед повернених Леніє Умєрова — дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька, розповів Зеленський. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі». Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук.

«Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Усі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших — і воїнів, і цивільних», — наголосив Зеленський.

Керівниця патронатної служби полку «Азов» Олена Толкачова зауважила, що серед повернених під час цього обміну переважно жінки. Усього повернулися 15 військових тодішнього полку «Азов», які понад два роки провели в полоні.

У Головному управлінні розвідки наголосили, що Україна висловлює вдячність Обʼєднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну.

Звільнені оборонці захищали Україну на Донецькому, Луганському і Херсонському напрямках. Серед них 23 солдати і сержанти, 19 офіцерів. Восьмеро — представники ЗСУ (зокрема двоє з ТрО), двоє з Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та «Азовсталі» з Нацгвардії. Семеро — цивільні.

«Стан здоровʼя повернутих дуже тяжкий, багато з них втратили десятки кілограмів ваги», — додав омбудсман Дмитро Лубінець.