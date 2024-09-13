Правоохоронці відправили під варту чернігівця, якого підозрюють у диверсії на залізниці та передачі даних про розташування Сил оборони

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Правоохоронці повідомили жителю Чернігова про підозру в державній зраді та диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 113 КК України). Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, у серпні 2024 року чернігівець приєднався до телеграм-бота, через який налагодив звʼязок з представниками російських спецслужб, що збирали відомості військового та оборонного характеру. За їхніми вказівками підозрюваний збирав інформацію про місця розташування Сил оборони України та обʼєктів військово-промислових комплексів на території міста. Ці дані, включно з точними адресами й координатами, він потім передавав через месенджер.

Крім того, чоловік добровільно погодився допомогти росіянам здійснити диверсії на обʼєкті «Укрзалізниці». Зокрема, він підпалив колії. Прагнучи отримати за свої дії грошову винагороду, зловмисник знімав результати на телефон.

Під час обшуку правоохоронці знайшли та забрали мобільний телефон, планшет з доказами спілкування з росіянами, знаряддя для вчинення підпалів, а також вибуховий пристрій.

Підозрюваного відправили під варту без права внесення застави.