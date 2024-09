Тейлор Свіфт поставила рекорд премії MTV Video Music Awards. Повний список переможців

Новини

У середу, 11 вересня у Нью-Йорку відбулась церемонія нагородження MTV Video Music Awards 2024, щорічної премії за створення відеокліпів.

Цьогорічною абсолютною рекордсменкою за кількістю нагород стала американська співачка Тейлор Свіфт — вона перемогла одразу у семи номінаціях із 12, де була представлена. Так вона стала володаркою найбільшої кількості нагород MTV Video Music Awards — після цьогорічної церемонії їх 30.

На MTV Video Music Awards 2024 не обійшлося і без росіян. Оператор із Росії Анатолій Трофімов змагався за кращу операторську роботу з українцем Микитою Кузьменком.

Усього було 25 категорій, переможців у кожній обирали глядачі шляхом голосування. «Бабель» підготував повний список переможців.

Відео року

У цій номінації перемогу отримав кліп американської співачки Тейлор Свіфт та репера Post Malone на пісню Fortnight — за чотири місяці після публікації відео зібрало понад 107 мільйонів переглядів. Це пʼята перемога для співачки в цій номінації за всю її карʼєру.

Номінантами у цій категорії також були такі артисти:

Аріана Гранде з відеороботою на пісню We Canʼt Be Friends;

реперка Doja Cat із кліпом Paint the Town Red;

Біллі Айліш із композицією Lunch;

репер Eminem із кліпом на трек Houdini;

співачка SZA з відео на пісню Snooze.

Артист року

Артисткою року також стала Тейлор Свіфт.

За цю номінацію також змагалися:

Аріана Гранде;

Bad Bunny;

Eminem;

Сабріна Карпентер;

SZA.

Пісня року

За версією MTV Video Music Awards 2024 піснею року стала композиція Espresso співачки Сабріни Карпентер.

За першість також змагалися:

Бейонсе з піснею TEXAS HOLD ʼEM;

Джек Харлоу з піснею Lovin On Me;

Кендрік Ламар з піснею Not Like Us;

Тейлор Свіфт та Пост Малоне з дуетом Fortnight;

Teddy Swims з виконанням Lose Control.

Найкращий новий виконавець

Тут переможницею стала Чапелл Роан.

До номінації також потрапили:

Benson Boone

Грейсі Абрамс

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

Виконання року

Перемогу здобув південнокорейський жіночий гурт LE SSERAFIM, який виконав пісню EASY у червні 2024 року.

Номінантами також були виступи таких виконавців:

Kaliii, яка виконала пісню Area Codes у серпні 2023 року;

GloRilla з синглом Lick or Sum у вересні 2023 року;

Бенсон Бун, який виконував композицію In The Stars у жовтні 2023 року;

Коко Джонс з виконанням пісні ICU у листопаді 2023 року;

Вікторія Моне з синглом On My Mama у грудні 2023 року;

Джессі Мерф, який виконував трек Wild Ones у січні 2024 року;

Teddy Swims з виконанням пісні Lose Control у лютому 2024 року;

Чапелл Роан з синглом Red Wine Supernova у березні 2024 року;

Flyana Boss з виконанням треку yeaaa у квітні 2024 року;

Laufey з піснею Goddess у травні 2024 року;

The Warning, які виконували пісню Automatic Sun у липні 2024 року.

Найкраща співпраця

У цій номінації перемогу отримав дует американської співачки Тейлор Свіфт та репера Post Malone з піснею Fortnight.

Номінованими також були виконавці з такими композиціями:

Drake ft. Sexyy Red & SZA — Rich Baby Daddy;

GloRilla, Megan Thee Stallion — Wanna Be;

Jessie Murph ft. Jelly Roll — Wild Ones;

Jung Kook ft Latto — Seven;

Post Malone ft. Morgan Wallen — I Had Some Help.

Найкращий поп

Першість тут здобула Тейлор Свіфт.

За номінацію також змагалися:

Каміла Кабелло;

Дуа Ліпа;

Олівія Родрігос;

Сабріна Карпентер;

Tate McRae.

Найкращий хіп-хоп

У цій номінації переміг Емінем з піснею Houdini.

За першість також змагалися артисти з наступними треками:

Drake ft. Sexyy Red & SZA — Rich Baby Daddy;

GloRilla — Yeah Glo!

Gunna — fukumean;

Megan Thee Stallion — BOA;

Найкращий R&B

У цій номінації перемогла пісня Snooze американської співачки SZA.

За першість також змагалися:

Alicia Keys – Lifeline;

Muni Long – Made For Me;

Tyla – Water;

USHER, Summer Walker, 21 Savage – Good Good;

Вікторія Моне – On My Mama.

Best Alternative (Найкраща альтернатива)

Переможницем стала Бенсон Бун з піснею Beautiful Things.

Номінованими також були:

Bleachers — Tiny Moves;

Hozier — Too Sweet ;

Imagine Dragons — Eyes Closed;

Linkin Park — Friendly Fire;

Teddy Swims — Lose Control (Live).

Найкращий рок

Найбільшу кількість голосів фанати віддали за Ленні Кравіц та його пісню Human.

Серед номінантів були такі артисти:

Bon Jovi — Legendary;

Coldplay — feelslikeimfallinginlove;

Green Day — Dilemma;

Kings of Leon — Mustang;

U2 — Atomic City.

Найкраща латина

У цій номінації перемогла виконавиця Anitta з піснею Mil Veces.

У номінації також були представлені:

Bad Bunny — MONACO;

KAROL G — MI EX TENÍA RAZÓN;

Myke Towers — LALA;

Peso Pluma & Anitta — BELLAKEO;

Rauw Alejandro — ouching The Sky;

Шакіра та Карді Б — Puntería.

Найкращий афробіт

Тут фани обрали співачку Tyla з її треком Water.

Змагалися за першість такі співаки:

Burna Boy — City Boys;

Кріс Браун ft. Davido & Lojay — Sensational;

Tems — Love Me JeJe;

USHER, Pheelz — Ruin.

Найкращий K-POP

Найбільша кількість людей проголосувало за пісню Rockstar виконавиці LISA.

У категорії були представлені:

Jung Kook ft. Latto — Seven ;

NCT Dream — Smoothie;

NewJeans – Super Shy;

Stray Kids — LALALALA.

Найкраще відео з посланням

Першість здобула лауреатка 7 премій «Ґреммі» та власниця трьох статуеток MTV Video Music Awards Біллі Айліш з піснею із фільму «Барбі» «Для чого я був створений».

З американською співачкою змагалися:

Alexander Stewart – if you only knew;

Coldplay — feelslikeimfallinginlove;

Joyner Lucas & Jelly Roll — Best For Me;

RAYE — Genesis;

Tyler Childers — In Your Love.

Краща режисура

Фанати Тейлор Свіфт визнали не лише її вокальні та сценічні здібності, а й вправність режисера — адже саме вона режисувала кліп спільної із Post Malone пісні Fortnight.

Аріана Гранде — we canʼt be friends (wait for your love) (режисер Крістіан Бреслауер);

Блічерс — Tiny Moves (режисери Алекс Локетт і Маргарет Куеллі);

Емінем — Гудіні (режисер Річ Лі);

Меган Ті Сталліон — BOA (режисер Даніель Іглесіас молодший);

Сабріна Карпентер — Please Please Please(режисер Бардія Зейналі).

Краща кінематографія

Серед багатьох номінацій, де була представлена Аріана Гранде, саме тут кліп на її пісню we canʼt be friends (wait for your love) здобув першість. Оператором відеороботи виступив росіянин Анатоль Трофімов.

Серед номінантів був і українець:

Charli xcx — Von dutch (оператор Джефф Бірман);

Дуа Ліпа — Illusion (оператор Микита Кузьменко);

Олівія Родріго — «одержима» (оператор Марза Міллера);

Рау Алехандро — Touching The Sky ​​(оператор Каміло Монсалве);

Тейлор Свіфт і Пост Малоун — Fortnigh (оператор Родріго Прієто).

Найкращий монтаж

Ця номінація стала черговою перемогою для Тейлор Свіфт, Post Malone та кліпа їхньої пісні Fortnight. Монтував відеоробот Ченклера Хейнса.

Номіновані були:

Anitta — Mil Veces (монтаж Ніка Юмула);

Аріана Гранде — «ми не можемо бути друзями (чекай на ваше кохання)» (монтаж Луїса Карази Пеймберта);

Eminem — Houdini (монтаж Девіда Чесела);

LISA – Rockstar (монтаж Ніка Колера);

Сабріна Карпентер — Espresso (монтаж Джай Шукла).

Найкраща хореографія

Перемогла співачка Дуа Ліпа з кліпом на пісню Houdini. Хореографом цієї роботи став Шарма ЛаʼДонни.

У цій категорії змагалися:

Bleachers — Tiny Moves (хореографія Маргарет Куеллі);

LISA — Rockstar (хореографія Шона Бенкхеда);

Рау Алехандро — Touching The Sky (хореографія Фелікса ʼFefeʼ Burgos);

Tate McRae — Greedy (хореографія Шона Бенкхеда);

Трой Сівана — Rush (хореографія Серхіо Рейса, Мауро Ван Де Керкхоф).

Найкращі візуальні ефекти

Переміг кліп Емінема на пісню Houdini (Візуальні ефекти від Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless Post).

Серед номінантів були такі артисти:

Аріана Гранде — the boy is mine (візуальні ефекти від Digital Axis);

Джастін Тімберлейк — Selfish (візуальні ефекти від Candice Dragonas);

Megan Thee Stallion — BOA (візуальні ефекти від Mathematic);

Olivia Rodrigo – «поверни його!» (візуальні ефекти Купера Вашерона, Престона Мора, Карен Аракелян, Джастіна Джонсона).

Найкраща артдирекція

Перемогла співачка Меган Ті Сталліон з піснею BOA(художнє керівництво Бріттані Портер).

За першість також змагалися:

Charli xcx — «360» (художнє керівництво Грейс Сарноу);

LISA — Rockstar (художнє керівництво Понгсан Таватвічян);

Олівія Родріго — «погана ідея, правда?» (художнє керівництво Nicholas des Jardins);

Sabrina Carpenter — Please Please Please (художнє керівництво Nicholas des Jardins);

Тейлор Свіфт та Post Malone — Fortnight (художнє керівництво Етан Тобман).

Найкраще трендове відео

Найбільше фанатам до душі припало відео дуету Megan Thee Stallion ft. Yuki Chiba на пісню Mamushi.

Бейонсе — TEXAS HOLD ʼEM;

Camila Cabello ft. Playboi Carti — I LUV IT;

Chappell Roan — HOT TO GO!;

Charli xcx — Apple;

Tinashe — Nasty;

Найкраща група

У цій номінації переміг гурт SEVENTEEN.

Серед претендентів також були:

NSYNC ;

Coldplay;

Imagine Dragons ;

NCT Dream ;

NewJeans ;

TOMORROW X TOGETHER;

Twenty One Pilots

Пісня літа

І тут перемогли Тейлор Свіфт і Post Malone з дуетним треком Fortnight.

Серед усіх категорій тут було найбільше номінантів:

Аріана Гранде — we canʼt be friends (wait for your love);

Бенсон Бун — Beautiful Things;

Біллі Айліш — BIRDS OF A FEATHER;

Chappell Roan — Good Luck, Babe!;

Charli xcx & Billie Eilish — Guess featuring Billie Eilish;

Eminem — Houdini;

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar — Like That;

GloRilla, Megan Thee Stallion — Wanna Be;

Hozier — Too Sweet;

Кендрік Ламар — Not Like Us;

Post Malone ft. Morgan Wallen — I Had Some Help;

Sabrina Carpenter — Please Please Please;

Shaboozey — A Bar Song;

SZA — Saturn;

Tommy Richman — MILLION DOLLAR BABY.

Найзнаковіший виступ Video Music Awards

Переможницею стала Кеті Перрі з піснею Roar.

Серед номінантів були: