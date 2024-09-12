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Тейлор Свіфт поставила рекорд премії MTV Video Music Awards. Повний список переможців

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

У середу, 11 вересня у Нью-Йорку відбулась церемонія нагородження MTV Video Music Awards 2024, щорічної премії за створення відеокліпів.

Цьогорічною абсолютною рекордсменкою за кількістю нагород стала американська співачка Тейлор Свіфт — вона перемогла одразу у семи номінаціях із 12, де була представлена. Так вона стала володаркою найбільшої кількості нагород MTV Video Music Awards — після цьогорічної церемонії їх 30.

На MTV Video Music Awards 2024 не обійшлося і без росіян. Оператор із Росії Анатолій Трофімов змагався за кращу операторську роботу з українцем Микитою Кузьменком.

Усього було 25 категорій, переможців у кожній обирали глядачі шляхом голосування. «Бабель» підготував повний список переможців.

Відео року

У цій номінації перемогу отримав кліп американської співачки Тейлор Свіфт та репера Post Malone на пісню Fortnight — за чотири місяці після публікації відео зібрало понад 107 мільйонів переглядів. Це пʼята перемога для співачки в цій номінації за всю її карʼєру.

Номінантами у цій категорії також були такі артисти:

Артист року

Артисткою року також стала Тейлор Свіфт.

За цю номінацію також змагалися:

Пісня року

За версією MTV Video Music Awards 2024 піснею року стала композиція Espresso співачки Сабріни Карпентер.

За першість також змагалися:

Найкращий новий виконавець

Тут переможницею стала Чапелл Роан.

До номінації також потрапили:

Виконання року

Перемогу здобув південнокорейський жіночий гурт LE SSERAFIM, який виконав пісню EASY у червні 2024 року.

Номінантами також були виступи таких виконавців:

Найкраща співпраця

У цій номінації перемогу отримав дует американської співачки Тейлор Свіфт та репера Post Malone з піснею Fortnight.

Номінованими також були виконавці з такими композиціями:

Найкращий поп

Першість тут здобула Тейлор Свіфт.

За номінацію також змагалися:

Найкращий хіп-хоп

У цій номінації переміг Емінем з піснею Houdini.

За першість також змагалися артисти з наступними треками:

Найкращий R&B

У цій номінації перемогла пісня Snooze американської співачки SZA.

За першість також змагалися:

Alicia Keys – Lifeline;

Muni Long – Made For Me;

Tyla – Water;

USHER, Summer Walker, 21 Savage – Good Good;

Вікторія Моне – On My Mama.

Best Alternative (Найкраща альтернатива)

Переможницем стала Бенсон Бун з піснею Beautiful Things.

Номінованими також були:

Bleachers — Tiny Moves;

Hozier — Too Sweet ;

Imagine Dragons — Eyes Closed;

Linkin Park — Friendly Fire;

Teddy Swims — Lose Control (Live).

Найкращий рок

Найбільшу кількість голосів фанати віддали за Ленні Кравіц та його пісню Human.

Серед номінантів були такі артисти:

Найкраща латина

У цій номінації перемогла виконавиця Anitta з піснею Mil Veces.

У номінації також були представлені:

Найкращий афробіт

Тут фани обрали співачку Tyla з її треком Water.

Змагалися за першість такі співаки:

Найкращий K-POP

Найбільша кількість людей проголосувало за пісню Rockstar виконавиці LISA.

У категорії були представлені:

Найкраще відео з посланням

Першість здобула лауреатка 7 премій «Ґреммі» та власниця трьох статуеток MTV Video Music Awards Біллі Айліш з піснею із фільму «Барбі» «Для чого я був створений».

З американською співачкою змагалися:

Краща режисура

Фанати Тейлор Свіфт визнали не лише її вокальні та сценічні здібності, а й вправність режисера — адже саме вона режисувала кліп спільної із Post Malone пісні Fortnight.

Аріана Гранде — we canʼt be friends (wait for your love) (режисер Крістіан Бреслауер);

Блічерс — Tiny Moves (режисери Алекс Локетт і Маргарет Куеллі);

Емінем — Гудіні (режисер Річ Лі);

Меган Ті Сталліон — BOA (режисер Даніель Іглесіас молодший);

Сабріна Карпентер — Please Please Please(режисер Бардія Зейналі).

Краща кінематографія

Серед багатьох номінацій, де була представлена Аріана Гранде, саме тут кліп на її пісню we canʼt be friends (wait for your love) здобув першість. Оператором відеороботи виступив росіянин Анатоль Трофімов.

Серед номінантів був і українець:

Найкращий монтаж

Ця номінація стала черговою перемогою для Тейлор Свіфт, Post Malone та кліпа їхньої пісні Fortnight. Монтував відеоробот Ченклера Хейнса.

Номіновані були:

Найкраща хореографія

Перемогла співачка Дуа Ліпа з кліпом на пісню Houdini. Хореографом цієї роботи став Шарма ЛаʼДонни.

У цій категорії змагалися:

Найкращі візуальні ефекти

Переміг кліп Емінема на пісню Houdini (Візуальні ефекти від Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless Post).

Серед номінантів були такі артисти:

Найкраща артдирекція

Перемогла співачка Меган Ті Сталліон з піснею BOA(художнє керівництво Бріттані Портер).

За першість також змагалися:

Найкраще трендове відео

Найбільше фанатам до душі припало відео дуету Megan Thee Stallion ft. Yuki Chiba на пісню Mamushi.

Найкраща група

У цій номінації переміг гурт SEVENTEEN.

Серед претендентів також були:

Пісня літа

І тут перемогли Тейлор Свіфт і Post Malone з дуетним треком Fortnight.

Серед усіх категорій тут було найбільше номінантів:

Найзнаковіший виступ Video Music Awards

Переможницею стала Кеті Перрі з піснею Roar.

Серед номінантів були: