ГУР: Підпільники підірвали росгвардійців у Єкатеринбурзі

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Telegram / Головне управління розвідки МО України

У російському Єкатеринбурзі 11 вересня пролунав вибух поблизу контрольно-пропускного пункту військової частини Росгвардії. Це зробили представники підпілля у співпраці з українською розвідкою.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Саморобну вибухівку уламкової дії загальною масою 6 кг розмістили біля КПП росгвардійців. Унаслідок підриву постраждав особовий склад Росгвардії та автомобільна техніка, детальних наслідків у ГУР не уточнили.

Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря підіймали гелікоптер медичної евакуації. У ГУР це назвали «актом відплати».