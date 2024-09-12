Росіяни вдарили по місії Червоного Хреста на Донеччині — троє співробітників загинули

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Російські війська вдарили по гуманітарній місії Червоного Хреста в Донецькій області, загинули троє співробітників.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Атака сталась 12 вересня, російські війська вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії, по автомобілях Міжнародного комітету Червоного Хреста в селі Віролюбівка на Донеччині.

Співробітники МКЧХ прибули до населеного пункту, щоб видати місцевим жителям паливні брикети для обігріву домівок. На момент обстрілу вони саме розвантажували доставлену допомогу.

Внаслідок атаки на місці загинули троє чоловіків. Двох їхніх колег з осколковими пораненнями та мінно-вибуховими травмами доставили в лікарню, один з них у важкому стані.

Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Омбудсман Дмитро Лубінець уточнив, що троє загиблих — громадяни України. Він також зазначив, що в МКЧХ знають про атаку, але на момент публікації новини ніякої офіційної реакції ще не було.