Два українські держбанки отримали від ЄБРР €330 мільйонів на фінансування енергопроєктів

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Державні UGB (Укргазбанк) і ПриватБанк стали першими двома банками в Україні, які приєдналися до Фонду підтримки енергетичної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

ЄБРР частково покриє ризики ПриватБанку та UGB за субкредитами на загальну суму €700 мільйонів для інвестицій в децентралізовану генерацію енергії, її зберігання та заходи з підвищення енергоефективності.

UGB отримає кредит на €150 мільйонів для розподілу портфельних ризиків, а ПриватБанк — кредит на €175 мільйонів для фінансування проєктів з енергетичної безпеки в Україні.

Українські підприємства, державні організації, комунальні компанії, а також домогосподарства зможуть отримувати кредити в рамках цієї програми.

ПриватБанк зазначає, що ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику ПриватБанку за кожним займом у рамках портфеля нових кредитів, виданих приватним позичальникам, на загальну суму €400 мільйонів.