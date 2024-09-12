ООН заявила, що шість її працівників загинули через удар по школі в Газі

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Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) заявило, що шість його співробітників загинули під час авіаудару по школі в таборі палестинських біженців Нусейрат у секторі Гази.

У пререлізі БАПОР прямо не вказує, що удару завдав Ізраїль. Водночас Агентство закликало «всі сторони конфлікту» не використовувати школи як військові цілі.

БАПОР наголосив, що це стало найбільшою кількістю загиблих серед його співробітників в одному інциденті. Серед тих, хто помер, був керівник табору агентства та інші члени команди, яка надавала допомогу переселенцям.

Школу в Нусейраті, за даними ООН, обстрілювати пʼять разів з початку війни ХАМАС та Ізраїлю у жовтні 2023 року. У таборі проживають 12 тисяч палестинських біженців.

«Те, що відбувається в Газі, є абсолютно неприйнятним... Ці драматичні порушення міжнародного гуманітарного права мають припинитися зараз», — відреагував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Позиція Ізраїлю

Речник Армії оборони Ізраїлю Надав Шошані заявив, що ЦАХАЛ «завдав точного удару по терористах» у їхньому командному центрі, який раніше був школою в Нусейраті.

Коли зʼявилася інформація про загибель співробітників БАПОР, ЦАХАЛ звернувся до Агентства з проханням повідомити подробиці та імена цих працівників, щоб перевірити дані.

«Це ще один приклад систематичних зловживань терористичної організації ХАМАС щодо цивільної інфраструктури та порушень міжнародного права. ЦАХАЛ продовжить операцію проти ХАМАС для захисту громадян Ізраїлю», — наголосив речник.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон розкритикував генсека Гутерреша.

«Що є «неприйнятним» це те, що ви, Антоніу Гутерреш, відмовляєтеся визнавати реальність і продовжуєте її спотворювати... Неприпустимо, що ООН продовжує засуджувати Ізраїль у його справедливій війні проти терористів, в той час як ХАМАС продовжує використовувати жінок і дітей як живий щит», — написав він.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів.

Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 людей, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази, у ній загинули близько 300 військових ЦАХАЛ.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинули понад 40 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці.