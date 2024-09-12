З Купʼянського району примусово евакуюють усіх дітей

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На Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з Купʼянського району.

Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Харківської області, написав голова ОВА Олег Синєгубов.

Під примусову евакуацію підпадають 269 дітей з 29 населених пунктів Купʼянського району:

Купʼянська територіальна громада — 10 населених пунктів, 158 дітей;

Курилівська територіальна громада — 6 населених пунктів, 41 дитина;

Кіндрашівська територіальна громада — 13 населених пунктів, 70 дітей.

Наразі вдалося евакуювати десять родин з дітьми.

Усі евакуйовані, як пише Синєгубов, отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну та юридичну підтримку.

Також ті, хто потребуватиме, отримають тимчасове житло або ж за підтримки «Укрзалізниці» допомогу в евакуації до інших областей України.

В області діє гаряча лінія з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91.

З 10 травня з Вовчанського та Липцівського напрямків евакуювали 15 031 людину, з них 1 282 дитини. Евакуацію запровадили після того, як російські війська активізувалися на півночі Харківщини.