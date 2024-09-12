Крадіжку знаменитого портрета Вінстона Черчилля розкрили. Через два роки його знайшли в Італії

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Знаменитий портрет британського лідера Вінстона Черчилля, викрадений з готелю в Оттаві у 2022 році, знайшли в Італії, а злодія затримали.

Про це пише The Guardian.

Що це за портрет

Портрет під назвою «Лев, що реве» (“Roaring Lion”) зробив канадський фотограф вірменського походження Юсуф Карш після того, як Черчилль виступив перед канадським парламентом у 1941 році.

Ця фотосесія мала тривати лише дві хвилини. Карш попросив премʼєр-міністра покласти сигару, оскільки дим заважатиме зображенню, однак Черчилль відмовився. Тож перш ніж зробити знімок, Карш вихопив сигару з рота британського премʼєра, що і стало причиною такого невдоволеного вигляду Черчилля.

Після зйомок Черчилль заявив фотографу: «Ви можете змусити навіть лева, що ричить, завмерти, щоб сфотографуватися». Таким чином він дав знімку його знамениту назву.

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Портрет є одним із найвідоміших зображень Черчилля. Він навіть зʼявився на британській банкноті номіналом у пʼять фунтів стерлінгів.

Карш подарував знімок готелю Fairmont Chateau Laurier в Оттаві. Саме в ньому вони разом із дружиною прожили 18 років після того, як втекли від геноциду вірмен. До 1992 року Карш також мав там студію.

Крадіжка портрета та його знахідка

У серпні 2022 року працівники готелю помітили, що світлину, яка висіла у читальному залі поруч з головним вестибюлем, замінили на підробку.

Тоді колишні гості готелю поділилися своїми фотографіями портрета, зробленими протягом багатьох років. Це допомогло звузити дату його ймовірного зникнення — з 25 грудня 2021 року до 6 січня 2022-го.

Через два роки розслідувань поліція Оттави повідомила, що вона знайшла злочинця. Ним виявився 43-річний чоловік, який мешкає за 370 кілометрів на захід від Оттави.

Виявилося, що портрет продали через аукціонний дім у Лондоні покупцеві з Італії. Ніхто, крім самого викрадача, не знав, що портрет крадений.

Підозрюваного затримали ще у квітні 2024 року. Його звинуватили у крадіжці, підробці та торгівлі краденим.

Найближчими тижнями знімок Черчилля повернуть до канадського готелю, який планує знову виставити його для гостей.