Американка найшвидше проїхала планету на велосипеді й встановила рекорд

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Американська велогонщиця «надвитривалості» Лейла Вілкокс встановила новий світовий рекорд — вона найшвидше подолала земну кулю на велосипеді. Вона проїхала 29 169 кілометрів за 108 днів, 12 годин і 12 хвилин.

Про це пише BBC.

38-річна Лейла Вілкокс з Аляски вирушила у дорогу 28 травня, під час подорожі вона перетнула 21 країну на чотирьох континентах, перш ніж 11 вересня повернутись у Чикаго — місто, де спортсменка стартувала і фінішувала. Щодня вона їхала по 14 годин.

Щоб встановити новий рекорд за правилами Книги рекордів Гіннеса спортсменам потрібно починати й закінчували маршрут в одному місці, завжди рухаючись в одному напрямку. Загальна відстань, включно з перельотами, поромами та громадським транспортом, має дорівнювати 40 000 км — довжині екватора Землі. Понад 28 970 кілометрів — це мінімальна відстань, яку можна проїхати на велосипеді, щоб встановити рекорд.

Стартувавши в Чикаго, Вілкокс попрямувала в Нью-Йорк, де сіла на літак до Португалії. Потім вона провела кілька тижнів, подорожуючи на північ до Амстердаму, вниз через Німеччину, через Альпи, на Балкани й зрештою через Туреччину до Грузії. Потім Лейла полетіла до Австралії, де проїхала з міста Перта вздовж південного узбережжя до Брісбена — там пересіла на рейс до Нової Зеландії. Облетівши обидва острови, вона полетіла до свого рідного міста Анкоридж, проїхала вздовж тихоокеанського узбережжя до Лос-Анджелеса, а потім поїхала до Чикаго.

Вілколс побила рекорд 2018 року, який встановила Дженні Грем з Шотландії, її подорож тривала 124 дні 11 годин. Остання підтримувала спортсменку і тепер нову рекордсменку.

Лейла під час подорожі разом з дружиною-режисеркою зняла відеощоденники, які опублікувала в соціальні мережі. Подружжя також публікувало щоденний подкаст.

Для Вілкокс це не перший рекорд. Вона була першою жінкою-гонщицею, яка виграла TransAm — гонку на 643 кілометри по всій території США. Лейла також встановила рекорди в Tour Divide — виснажливій гонці, маршрут якої проходить через американський континентальний вододіл вздовж Скелястих гір.