Пентагон виділив майже $1,2 мільярда на виробництво ракет AMRAAM. Їх постачатимуть і Україні

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Raytheon

Міністерство оборони США уклало контракт на майже $1,2 міьярда з концерном Raytheon на виробництво вдосконалених ракет середньої дальності AMRAAM класу «повітря — повітря». Їх постачатимуть, зокрема, і в Україну.

Про це повідомив Пентагон.

Серед іншого, кошти підуть на виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин та на інше обладнання для інженерно-технічної підтримки виробництва.

Роботи виконуватимуть у місті Тусон (штат Аризона). Очікується, що їх завершать до 31 грудня 2028 року.

Цей контракт передбачає продаж військової техніки до Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України та Великої Британії.