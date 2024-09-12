До АРМА передали арештоване майно російського держрадника вартістю $1,5 млн

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Куцький Олег / УНІАН

Одеська обласна прокуратура передала в управління АРМА арештовану квартиру російського військового діяча, яку він хотів незаконно продати за $1,5 мільйона.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, колишній заступник міністра оборони РФ і голови комітету з військово-технічного співробітництва, нинішній член ради директорів оборонної корпорації та державний радник при Міноборони РФ активно підтримує війну проти України.

У грудні 2023 року росіянина внесли до санкційного списку за причетність до підтримки війни. Усі його активи в Україні заблокували, також йому заборонили виводити гроші з України.

Тому держрадник РФ намагався продати квартиру на морському узбережжі Одеси площею 1 012,6 кв. м через посередника за $1,5 мільйона. Квартира оформлена на дружину підсанкційного росіянина. Нерухомість арештували у квітні 2024 року рішенням Київського районного суду Одеси.