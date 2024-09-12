Уночі ППО збила 44 із 64 ударних дронів Shahed

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч на 12 вересня українська Протиповітряна оборона збила 44 ударних дрони Shahed із 64 запущених Росією по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Загалом за ніч, станом на 09:00, Радіотехнічні війська виявили 69 повітряних цілей. Росіяни вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Курської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області, двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний). Завдяки протидії Сил оборони більшість ракет не досягла своїх цілей.

Також армія РФ випустила 64 ударніх дрони Shahed із Курську, Єйську, що в РФ, і мису Чауда у Криму. Збити вдалося 44 безпілотники. Три дрони полетіли назад у Росію, ще чотири зникли з радарів на території України.