Генштаб: Українські бійці ліквідували 1 270 росіян і знищили один їхній літак

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Протягом минулої доби, 11 вересня, армія Росії втратила ще 1 270 своїх військових убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, за даними Генштабу, Сили оборони України знищили 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 93 одиниці автомобільної та дві одиниці спецтехніки, а ще 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Також українські військові збили російський літак. Де це було і який саме літак збили — у Генштабі не уточнюють. Тепер кількість знищених російських літаків зросла до 369.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.