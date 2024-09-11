Забруднення річок Сейм і Десна призвели до 405 мільйонів гривень збитків

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Збитки довкіллю у Чернігівській та Сумській областях через забруднення річок Сейм та Десна перевищують 405 мільйонів гривень.

Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Російський цукровий завод скинув у річку Сейм викиди від роботи підприємства, що призвело до значної екологічної шкоди. Зараз забруднена вода рухається до кордону з Київщиною.

«Ситуація контрольована. ... Забруднення вже менш концентроване, ніж було на початку у Сеймі та у точках відбору води на Чернігівщині. До Київщини воно дійде ще в меншій концентрації», — зазначила Світлана Гринчук.

За даними «Київводоканалу» та оцінками науковців, очисні споруди Київщини впораються з цим викликом. У випадку погіршення ситуації застосовуватиметься технологія посиленого очищення води. Тож якість води у кранах споживачів не зміниться.

Що передувало

Про забруднення Десни повідомляють з кінця серпня. У річці масово гине риба, а вода стала чорною. Забруднення почалося з річки Сейм, що є лівою притокою Десни й протікає, зокрема, Курською областю РФ, де тривають бойові дії.

10 вересня премʼєр України Денис Шмигаль заявив, що річку Сейм забруднили викиди з російського цукрового заводу. Міндовкілля каже, що забруднена вода з річки Десна може досягнути Київщини орієнтовно 14—16 вересня.