Латвія, Литва та Хорватія виділять Україні нові пакети військової допомоги

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Під час візиту в Україну, 11 вересня, лідери трьох країн оголосили про нові військові пакети допомоги для України. Йдеться про Литву, Латвію та Хорватію.

Допомога Латвії

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що премʼєр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила, що допомога включатиме бронетранспортери. Деталей щодо іншого оснащення або бюджету військового пакета не розкрили.

Шмигаль також зауважив, що Латвія планує передати Україні сонячні панелі для лікарень. Країна також надає енергетичне обладнання.

Під час зустрічі пані премʼєр-міністр Латвії та український премʼєр обговорили розширення співпраці в усіх сферах, що стосуються посилення Збройних сил України. Йдеться і про співпрацю між оборонними компаніями країн.

Допомога Литви

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Литва надасть €10 мільйонів для фінансування українських «далекобійних можливостей», зокрема ракети-дрона «Паляниця». Литва продовжуватиме допомагати Україні на рівні 0,25% ВВП країни щорічно.

Допомога Хорватії

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про 11-й пакет військової допомоги. За повідомленням місцевого медіа hkv.hr, йдеться про €5 мільйонів для української енергетичної інфраструктури. Хорватський премʼєр написав, що усього країна виділила Україні вже €300 мільйонів допомоги.

Політики обговорили гуманітарне розмінування українських територій. Окрему увагу приділили повоєнному відновленню України та відбудові енергетичної інфраструктури.