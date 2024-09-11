СБУ підозрює російського генерала у підготовці захоплення Харкова

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генерал-лейтенанту Костянтину Степаніщеву. Він готував план «бліцкриг» із захоплення Харкова за пʼять днів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Степаніщев — заступник командувача 6 загальновійськової армії Західного військового округу. Він розробив та намагався втілити операцію щодо захоплення Харкова до кінця лютого 2022 року.

План Степаніщева передбачав, що підпорядковані йому підрозділи сухопутних військ повинні оточити місто та взяти його у «кільце» за пʼять днів. Для цього штурмові групи армії РФ прикривали російські винищувачі, а балістичні ракети «Іскандер» атакували цивільну інфраструктуру міста.

У разі захоплення міста Степаніщев планував узяти під російський контроль усі адміністративні та стратегічні обʼєкти Харкова і розпочати ізоляційні та фільтраційні заходи щодо місцевого населення.

Спецпризначенці воєнної розвідки Росії хотіли проникнути до Харкова, щоб захопити місцеву адміністрацію та підняти там російський прапор.

Слідство встановило, що російський генерал з 2014 року брав участь у бойових діях проти України у Луганській області. Тоді він командував 4 окремою мотострілецькою бригадою Збройних сил Росії. Пізніше він отримав генеральське звання та зірку «Героя Росії». Згодом він отримав наказ готувати повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Йому інкримінують статті, які передбачають відповідальність за ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.