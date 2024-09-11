Лист, у якому Ейнштейн попередив Рузвельта про розробку атомної бомби, продали на аукціоні

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Один із найважливіших листів фізика Альберта Ейнштейна, у якому він попередив тодішнього президента США Франкліна Рузвельта про імовірну розробку атомної бомби, продали на аукціоні за $3,9 мільйона.

Про це йдеться на сайті аукціонного дому Christieʼs.

Ейнштейн написав цього листа Рузвельту 2 серпня 1939 року — за місяць до того, як Третій рейх розпочав Другу світову війну. У ньому фізик попередив 32-го президента США, що Адольф Гітлер хоче створити ядерну бомбу.

Фізик закликав уряд США робити те саме. І після листа Рузвельт сформував комітет — попередник очолюваного Робертом Оппенгеймером «Мангеттенського проєкту», який створив бомби, що скинули на Хіросіму та Нагасакі в Японії. Це поклало кінець Другій світовій війні та розпочало ядерну еру.

Christieʼs зазначає, що Ейнштейн надиктував лист німецькою своєму учневі та помічнику Лео Сіларду, який потім переклав його англійською.

Оригінал листа зберігається в бібліотеці та музеї Рузвельта в Гайд-парку, Нью-Йорк. А ось другу версію листа — трохи коротшу — Сілард зберігав протягом усього життя, саме її і продали на аукціоні.