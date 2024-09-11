У Києві невідомі побили архієпископа ПЦУ Климента, який також служить у ЗСУ

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У центрі Києва, біля Михайлівського собору, невідомі побили священнослужителя, який також є військовим Збройних сил України. Місцеві правоохоронці встановлюють обставини нападу.

Про це повідомила Поліція Києва.

Про побиття священника поліцейські дізналися із соцмереж. За словами правоохоронців, на місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується з потерпілим і зʼясовує всі обставини. Імені потерпілого в київській поліції не зазначають, однак журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про побиття митрополита Кримського і Симферопольського Климента. Крім того, що він служить у церкві, Климент також є військовим ЗСУ.

Митрополит Кримський і Симферопольський Климент. Telegram / Андрій Цаплієнко

Посилаючись на слова самого Климента, Цаплієнко розповів, що архієрей приїхав до Києва на запрошення «Кримської платформи».

Близько 23:00 він ішов у напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія, як раптом невідомий зупинив його словами «Владико, благословіть». Після цього на священника просто біля монастиря напали троє людей. Климент вважає, що напад був спланований. Про це, за його словами, свідчить і те, що для нападу обрали місце, де немає камер спостереження.