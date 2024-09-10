Збірна України з футболу поступилася збірній Чехії в Лізі націй

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Пресслужба Української асоціації футболу

Збірна України зазнала другої поразки у Лізі націй — у виїзному матчі поступилася Чехії з рахунком 2:3.

Поєдинок проходив у Празі на стадіоні Fortuna Arena.

Чехи вийшли вперед на 21-й хвилині матчу — після втрати мʼяча в штрафному майданчику з меж воротарської зони пробив Павел Шульц. За дві хвилини українці відігралися — Микола Шапаренко виконав прицільний навіс на Владислава Ваната, і форвард забив свій дебютний гол за збірну.

Нічий рахунок зберігався до другої компенсованої хвилини тайму, коли дубль оформив Шульц. Після серії рикошетів мʼяч відскочив до хавбека, і той у два дотики розібрався в епізоді.

Згодом збірна Чехії утретє забила в українські ворота. Головний арбітр Джон Бітон зафіксував гру рукою в Миколи Матвієнка й призначив пенальті, який реалізував Томаш Соучек.

Україна ще раз відзначилася до фінального свистка — мʼяч організували Віктор Циганков і Георгій Судаков з асистом і прицільним ударом головою відповідно. Фінальний рахунок — 2:3 на користь Чехії.

Після перемоги Грузії над Албанією (1:0) в іншому матчі 10 вересня збірна України посідає останнє, четверте місце у квартеті В1. Наступний матч збірна проведе проти Грузії 11 жовтня