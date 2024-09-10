Україна повернула з окупації ще шістьох дітей

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Команда Save Ukraine допомогла виїхати з окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької областей та Криму шістьом дітям.

Про це повідомив очільник організації Микола Кулеба.

Кулеба розповів історію 17-річного Мирослава з Приазовʼя. Юнак боявся, що російські окупанти змусять його піти в армію Росії, як це вже робили з іншими неповнолітніми.

Хлопець розповів, як росіяни водили місцевих дітей з його школи до старих памʼятників воїнам Другої світової війни. Там вчителі-колаборанти говорили, що радянська армія захищала народ від нацистів і що саме так зараз росіяни захищають і їх. Юнак намагався не ходити в російську школу. А щоб його не запитали, чому він не на заняттях, під час уроків просто не виходив з дому.

Виїзд Мирослава з окупації був нелегким. На кордоні співробітники ФСБ тиснули на нього та на людей, які його супроводжували, погрожуючи відправити назад. Вони звинувачували хлопця в шпигунстві та наголошували на тому, що в Україні — «хаос», а в них — «спокій». Але, попри всі ці труднощі, хлопець зміг приїхати в Україну.

Завдяки зусиллям Save Ukraine та Bring Kids Back UA вдалося повернути вже 487 дітей.