Sony показала нову консоль PlayStation — PS5 Pro. Що цікавого

Новини

Компанія Sony представила свою нову ігрову консоль PlayStation 5 Pro — це найпотужніша консоль з усієї лінійки. Її ціна — від $699 у США і від €799 у Європі.

Про це повідомила Sony.

Купити консоль можна з 7 листопада 2024 року, а передзамовити — вже з 26 вересня.

У новій консолі буде потужніший графічний процесор, покращене трасування променів та ШІ-апскейлінг. Це покращить швидкість рендерингу на 45%, що збільшить деталізацію та частоту кадрів у іграх. Одна з головних цілей створення PS5 Pro — дати гравцям змогу не обирати між режимами продуктивності та якості зображення.

У PS5 Pro встановили графічний процесор з на 67% більшою кількістю обчислювальних блоків, ніж у поточній версії PS5. Крім того, нова консоль отримала на 28% швидшу пам’ять.

Зовнішній вигляд консолі нагадує slim-версію PS5, але з трьома характерними смугами на боковій панелі. Примітно, що нова модель не матиме дисководу.

Серед ігор, що підтримуватимуть PS5 Pro на старті — Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Marvel’s Spider-Man 2, Final Fantasy 7 Rebirth та багато інших.