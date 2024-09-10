Апеляція підтвердила неможливість повернення ПриватБанку Коломойському

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Північний апеляційний господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишньому власнику Ігорю Коломойському.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Позов подавали Коломойський та кіпрська компанія Triantal Investments Ltd, яка теж володіла частиною акцій банку.

Суд підтвердив правомірність дій суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі.

У цій справі позивачі оскаржували договір купівлі-продажу акцій ПриватБанку, укладений в процедурі націоналізації, а також висували вимоги щодо повернення собі у власність акцій ПриватБанку.

Суд застосував приписи Закону України «Про систему гарантування вкладів», які вказують на те, що акції банку після продажу інвестору не можуть бути повернуті колишнім власникам.

У банку нагадали, що 27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку — Геннадія Боголюбова.