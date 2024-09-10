Велика Британія ввела нові санкції проти Ірану та Росії через війну в Україні

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Марієнко Андрій / УНІАН

Велика Британія розширила санкції проти Ірану та Росії через війну в Україні, йдеться на сайті британського уряду.

Окрім Повітряно-космічних сил Росії, санкції також ввели проти 924 Державного центру безпілотної авіації Росії та Командування військово-транспортної авіації РФ.

Крім того, ввели обмеження проти пʼяти російських кораблів — серед них «Муса Джаліль» і «Бегей». Британський телеканал SkyNews у березні 2023 року писав, що Іран таємно поставив Росії 100 мільйонів набоїв і близько 300 тисяч артилерійських снарядів — їх перевозили саме ці кораблі.

Крім того, до санкційного списку потрапили сім юридичних і фізичних осіб з Ірану. Серед них компанія Baharestan Kish Company, що займається виробництвом безпілотників.

Раніше у США заявили, що введуть санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет. До аналогічного кроку закликали і союзників.