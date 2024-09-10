«Україна поруч». Google презентував новий розділ проєкту про українське мистецтво та памʼятки

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Google представив новий розділ проєкту «Україна поруч» на Google Arts & Culture. У ньому понад 1 000 нових зображень, більш ніж 90 нових історій видатних українців і понад 250 3D-моделей музейних артефактів та пам’яток.

Про це йдеться в блозі Google.

«Україна поруч» — це проєкт, що онлайн поширює культурну історію України за партнерства з Міністерством культури та стратегічних комунікацій. Він дозволяє людям з усього світу дізнатися про мистецтво України більше.

Зокрема, проєкт розповідає історії видатних українців — від письменників до винахідників, від артистів балету до кінорежисерів, від письменниці Лесі Українки до творця першого у світі трансконтинентального пасажирського літака Ігоря Сікорського.

Також «Україна поруч» зберігає культурну спадщину для майбутніх поколінь. Проєкт оцифровує культурні памʼятки України — є 3D-моделі собору Святого Юра у Львові, Львівського театру опери та балету імені Соломії Крушельницької та інші.

У новій віртуальній галереї «Козаки в колекції живопису Львівського історичного музею» можна дослідити через призму художників феномен козацтва, воїнів та захисників рідної землі. Крім того, проєкт пропонує відкрити для себе сучасний український балет у форматі 360 градусів через інтерактивну історію «Долі» — новий тип вистави в Одеському оперному театрі.

Дослідити українську спадщину можна на сторінці проєкту на Google Arts & Culture та в застосунку на iOS та Android.