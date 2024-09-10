Річки Сейм і Десна забруднені викидами із заводу РФ

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Pixabay / Александр Красовский

У російському місті Тьоткіно місцевий цукровий завод скинув у річку викиди від роботи підприємства. Саме це стало причиною органічного забруднення річки Сейм.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.

Шмигаль зазначив, що через викиди російського заводу у річці знизився рівень кисню, як наслідок відбувається мор риб.

За словами українського премʼєра, всі відповідні служби реагування, зокрема ДСНС, мають чіткі кроки. Наразі внаслідок мору риб є «певні наслідки», але життю й здоровʼю людей нічого не загрожує. Йдеться і про безпечність водозаборів Чернігова на річці Десні, а також на Дніпрі для Києва.

Шмигаль наголосив, що нова очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук особисто контролює ситуацію.

«Вже якась частина річки пройдена, відбулись процеси відновлення там, де це пройшло ближче до кордону. На даний момент органіка осідає, розчиняється», — сказав премʼєр-міністр.

Що передувало

Про забруднення Десни повідомляють з кінця серпня. У річці масово гине риба, а вода стала чорною. Забруднення почалося з річки Сейм, що є лівою притокою Десни й протікає, зокрема, Курською областю РФ, де тривають бойові дії.

У Держводагентстві зазначали, що Сейм і Десна справді забруднені, однак це органічне забруднення, там не фіксують хімічних або високотоксичних речовин. В. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако 9 вересня казав, що забруднення річок сталося через знищення росіянами очисних споруд на території Курської області.

У річці Сейм у Сумській та Чернігівській областях ситуація поступово покращується — вміст розчиненого кисню повільно зростає, але він досі нижчий за норму.

Міндовкілля каже, що забруднена вода з річки Десна може досягнути Київщини орієнтовно 14—16 вересня.