Забруднення Десни: вода скоро досягне Київщини, але ситуація контрольована

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Забруднена вода з річки Десна може досягнути Київщини, орієнтовно, 14—16 вересня.

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

Усі служби працюють над тим, шоб стабілізувати ситуацію. Якщо якість води погіршиться, «Київводоканал» відкорегує технологічні процеси, аби показники якості питної води відповідали вимогам. Однак в Міндовкілля наголошують, що на сьогодні такі ризики відсутні.

Експерти регулярно моніторять воду в Сеймі та Десні, зокрема в районі питних водозаборів столиці. Наразі у пробах питної води, відібраних у контрольних точках централізованого водопостачання Києва, не виявили перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками.

Що з водою в Десні

Станом на ранок 10 вересня забруднення посунулося орієнтовно на 191 кілометр (біля села Шестовиця, Чернігівська область) від місця, де Сейм впадає у Десну. Візуально забруднення видно точково, воно неоднорідне.

У районі села Шестовиця є потемніння води, специфічний запах, скупчення мілкої риби під берегом, поодинокі випадки загибелі риби. Нижче за течією ознак забруднення не фіксують.

У районі міста Чернігів ситуація покращується, факти загибелі риби лише поодинокі.

Загалом по Десні в Чернігівській області забруднення переміщується руслом річки. Найгірші показники в селі Боромики та Чернігові. Вміст розчиненого кисню в Десні в районі Боромик знизився до 0,26 мгО2/дм³ (норма 4 мгО2/дм³).

У деяких населених пунктах фахівці фіксують перевищення вмісту заліза та марганцю у воді, однак його називають типовим для цієї пори року.

У річці Сейм у Сумській та Чернігівській областях ситуація поступово покращується — вміст розчиненого кисню повільно зростає, але він досі нижчий за норму.

За останню добу на території Чернігова зібрали й утилізували 25 кілограмів загиблої риби. На Сумщині мору риби не фіксували.

Що передувало

Про забруднення Десни повідомляють з кінця серпня. У річці масово гинула риба, а вода стала чорною.

Забруднення почалось з річки Сейм, що є лівою притокою Десни й протікає, зокрема, Курською областю РФ, де тривають бойові дії.

У Держводагентстві зазначали, що Сейм і Десна справді забруднені, однак це органічне забруднення, там не фіксують хімічних або високотоксичних речовин.

В. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако 9 вересня казав, що забруднення річок сталося через знищення росіянами очисних споруд на території Курської області.