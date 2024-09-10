SpaceX запустила місію Polaris Dawn — це буде перший в історії приватний вихід у відкритий космос

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Американська компанія SpaceX запустила комерційну місію Polaris Dawn, на борту якої перебувають четверо непрофесійних астронавтів.

Трансляцію запуску компанія вела в X.

Корабель Crew Dragon стартував з мису Канаверал у штаті Флорида. Обидва ступені ракети-носія Falcon 9 успішно відокремилися.

Приблизно за девʼять з половиною хвилин після старту прискорювач успішно сів на платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

Космічний корабель Crew Dragon відокремився від верхнього ступеня Falcon 9 трохи більше ніж за 12 хвилин після запуску.

Місія Polaris Dawn триватиме пʼять днів. Команда складається з чотирьох людей: мільярдера Джареда Айзекмана, який профінансував місію Polaris спільно з компанією SpaceX, відставного підполковника ВПС США Скотта Потіта, а також двох інженерок SpaceX Анни Менон і Сари Джилліс.

У рамках місії на 12 вересня заплановано перший вихід у відкритий космос непрофесійних астронавтів. При цьому планується, що його здійснять лише Айзекман і Гілліс.

Місія Polaris Dawn буде найдальшим польотом з часу висадки американців на Місяць понад 50 років тому.

Екіпаж також тестуватиме лазерні комунікації Starlink, скафандри, розроблені компанією SpaceX, і досліджуватиме вплив космічного польоту і радіації на здоровʼя людей.

Спочатку планували, що пʼятиденний політ почнеться 27 серпня, але його старт відклали через витік гелію.