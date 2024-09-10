Apple і Google програли справи в судах ЄС — на €13 млрд і €2,4 млрд

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Суд Європейського Союзу остаточно ухвалив рішення на користь Європейської комісії про те, що низькі податки, які платив Apple в Ірландії, були незаконною субсидією. Тим часом Google програв судову битву за перший антимонопольний штраф ЄС.

Про це передають Politico та Euronews.

Справа Apple

Технологічний гігант Apple та Ірландія програли справу на €13 мільярдів. Роками компанія платила податки в Ірландії за ставкою корпоративного податку в розмірі 0,005%.

«Ірландія надала Apple незаконну допомогу, яку вона повинна повернути», — йдеться в заяві суду.

Це означає, що Apple повинна заплатити €13 мільярдів (разом з відсотками та супутніми витратами навіть більше) ірландському казначейству.

Рішення суду ЄС скасувало рішення суду нижчої інстанції, яке визнавало, що Єврокомісія помилилася, заявивши, що Apple отримала «вибіркову перевагу» — фактично податкові пільги, які не пропонуються іншим.

Apple заявила, що «розчарована» цим рішенням.

Справа Apple була частиною низки розслідувань щодо того, як Ірландія та Люксембург пропонували сприятливий податковий режим, щоб транснаціональні компанії розміщували в них свої європейські штаб-квартири.

Справа Google

Верховний суд ЄС вирішив, що практика Google надавати перевагу власним результатам пошуку покупок перед сервісами-конкурентами є дискримінаційною. Тому суд підтримав антимонопольний штраф у €2,4 мільярда для Google.

Судді заявили, що законодавство ЄС забороняє поведінку, яка перешкоджає «підтримці або зростанню конкуренції на ринку, на якому рівень конкуренції вже ослаблений саме через присутність одного або кількох підприємств, що домінують».

Google досі бореться з двома іншими штрафами від ЄС, включно з рекордним антимонопольним штрафом на €4,3 мільярда. Минулого року Генеральний суд підтримав рішення ЄС щодо платформи Google Shopping, засудивши самопреференціювання Google своїх сервісів.

Сервіси-конкуренти скаржилися, що Єврокомісія не домоглася від Google суттєвих змін у тому, як пошуковик відображає свою рекламу після справи 2017 року. Однак зараз у Єврокомісії є новий інструмент — Закон про цифрові ринки, який забороняє техногігантам надавати перевагу власним продуктам і послугам над конкурентами на своїх платформах.