Помер Джеймс Ерл Джонс — він озвучував Дарта Вейдера

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У віці 93 років помер телевізійний і театральний актор Джеймс Ерл Джонс. Він найбільше запамʼятався тим, що озвучував персонажа кіноепопеї «Зоряні війни» Дарта Вейдера.

Про це пише Variety.

Джеймс Ерл Джонс зарекомендував себе як один із «першопрохідців» серед темношкірих акторів свого покоління, його карʼєра тривала понад 60 років, а почалася з дебюту на Бродвеї в 1958 році в театрі Корт, який у 2022 році перейменували на честь актора.

Окрім того, що він став голосом Дарта Вейдера, він також озвучував короля Муфасу в анімаційному фільмі Disney «Король Лев» 1994 року.

Джеймс Ерл Джонс. Getty Images

Джеймс Ерл Джонс був номінований на чотири премії «Тоні» і виграв дві: у 1969 році за роль боксера Джека Джонсона у фільмі «Велика біла надія» і в 1987 році за роль Троя Макссона у драмі Огюста Вілсона «Паркани», яка здобула Пулітцерівську премію.

Також актора номінували на вісім премій «Еммі», дві з яких він виграв за роль другого плану в мінісеріалі «Хвиля спеки» про бунт у Ваттсі 1965 року і за головну роль у драматичному серіалі «Вогонь Габріеля» про несправедливо увʼязненого колишнього поліцейського, який стає приватним детективом. Це стало першим випадком, коли актор отримав дві премії «Еммі» в один рік.