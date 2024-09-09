Apple презентувала iPhone 16 та іншу техніку. Що нового.

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У США 9 вересня відбулася традиційна презентація новинок Apple — смартфонів iPhone 16 і iPhone 16 Pro, розумних годинників Apple Watch Series 10 і Apple Watch Ultra 2, навушників AirPods 4 і AirPods Pro 2. А також компанія презентувала оновлення, повʼязані із штучним інтелектом для iOS 18 та Apple Intelligence.

iPhone 16 і iPhone 16 Pro

Apple анонсувала iPhone 16 в оновлених кольорах (білому, чорному, зеленому, рожевому та синьому), з оновленою подвійною камерою на задній панелі, яка знову встановлена ​​вертикально. iPhone 16 має удосконалене апаратне забезпечення, процесор, який на 30% швидший за процесор iPhone 15, кнопку Action Button і нову фізичну кнопку керування камерою під кнопкою живлення.

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iPhone 16 стане першим масовим телефоном Apple, який використовуватиме Apple Intelligence у бета-версії після оновлення, яке вийде в жовтні. 48-мегапіксельна основна камера та надширококутна камера з автофокусуванням обіцяє стати «еквівалентом» чотирьох обʼєктивів.

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Apple також анонсувала лінійку iPhone 16 Pro. Нові флагманські смартфони мають більші екрани в обох моделях: 6,3 дюйма на iPhone 16 Pro і 6,9 дюйма на iPhone 16 Pro Max. Корпуси титанові. Вони представлені в чотирьох кольорах: чорному, білому, натуральному та новому «пустельному титані».

Лінійка iPhone 16 Pro оснащена новою кнопкою керування камерою. Apple також стверджує, що iPhone 16 Pro Max має «найкращий час автономної роботи iPhone за всю історію».

Ціни на 16 Pro починаються від $999, а Pro Max – від $1 119.

Лінійка iPhone 16 Pro йде з чіпом A18 Pro з 16-ядерним нейронним механізмом, який забезпечить «дивовижну продуктивність» для функцій Apple Intelligence.

Apple Watch Series 10 і Apple Watch Ultra 2

Десята версія Apple Watch має на 40% яскравіший ширококутний OLED-екран, який більший за дисплей Apple Watch Ultra. Товщина — 9,7 міліметра. Завдяки новому чіпу Apple S10 із чотирьохядерним нейронним механізмом Series 10 має поліроване алюмінієве покриття та нову металеву задню частину, на якій інтегровані різні антени смарт-годинника. Він водостійкий на глибині до 50 метрів. І заряджається швидше за своїх попередників. Ціна — від $399.

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Apple Watch Series 10 стане першим Apple Watch з функцією виявлення апное уві сні, але потрібне ще схвалення Управління з продовольства і медикаментів США. Апное уві сні – це стан, який спричиняє раптову зупинку дихання під час сну.

Apple оновила Apple Watch Ultra 2 за допомогою нового «сатинового чорного» кольору та функції виявлення апное уві сні. Це вперше, коли Apple запропонувала Watch Ultra більш ніж в одному кольорі.

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AirPods 4 і AirPods Pro 2

Apple запускає нову версію AirPods під назвою AirPods 4 із вдосконаленою формою, яка, за словами Apple, є «найзручнішою за всю історію». Навушники будуть доступні у двох моделях: стандартні AirPods 4 і AirPods 4 з активним шумозаглушенням (ANC). Стандартні коштуватимуть $129, а інші — $179.

З випуском iOS 18 Apple забезпечить моделям AirPods, включаючи Pro, нові взаємодії з персональним помічником Siri. Тепер можна буде читати головою, щоб відповісти на запитання Siri «так» або «ні». Також нові AirPods матимуть функцію «Захист слуху» на основі чіпа H2.

Apple оголосила про серію оновлень для AirPods Pro 2, зокрема нову функцію слухового апарату «клінічного класу». Виробник iPhone каже, що функція слухового апарату все ще очікує дозволу від Управління з продовольства і медикаментів США, але зауважує, що це відбудеться «незабаром».

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Якщо ввімкнути функцію слухового апарату, то він посилюватиме певні звуки в реальному часі, наприклад мову та інші шуми навколишнього середовища.