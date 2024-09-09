У Австралії розглянуть законопроєкт про мінімальний вік для користування соцмережами

Новини

Pixabay

Уряд Австралії планує ввести вікові обмеження для використання соцмереж. Відповідний законопроєкт подадуть до парламенту до наступних виборів.

Про це заявив премʼєр-міністр Ентоні Альбанезе.

Законопроєкт вимагає, щоб соціальні мережі перекривали доступ до своїх послуг дітям до певного віку. Наразі Альбанезе не уточнює, яким саме буде вікове обмеження, однак, судячи з усього, дозволений вік не буде меншим за 14 років.

Такий вік запропонували у звіті, який підготував колишній голова Верховного суду Роберт Френч за дорученням прем’єр-міністра Південної Австралії Пітера Малінаускаса, передає The Guardian.

276-сторінкова доповідь Френча містить запропонований законопроєкт, який вимагає від онлайн-платформ встановити заборону на їх відвідування до 14 років і запитувати згоду від батьків, перш ніж дозволити дітям у віці 14 або 15 років використовувати сервіси.

«Докази свідчать, що ранній доступ до соціальних мереж, що викликають звикання, завдає шкоди нашим дітям. Це нічим не відрізняється від цигарок чи алкоголю. Коли продукт чи послуга завдають шкоди дітям, уряди повинні діяти. Ми тісно співпрацюватимемо з країнами Співдружності, щоб впровадити цю заборону, яку вітатимуть батьки по всій країні», — заявив Малінаускас.