НБУ посилив обмеження на розрахунки з українських карток за кордоном

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Getty Images / «Бабель»

Національний банк України посилив валютні обмеження для випущених в Україні карток на розрахунки за кордоном.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Зокрема, йдеться про оплату годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, монет і марок за кордоном. НБУ встановив щомісячний ліміт у 100 тисяч гривень в еквіваленті на ці операції.

Також регулятор обмежив до 500 тисяч гривень в еквіваленті розрахунки з менеджерами з нерухомості для сплати комісій за управління, оплати за проживання та пов’язаних із цим комісій.

Обидва обмеження вводять, щоб запобігти спробам обходити встановлені НБУ обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах.

Ці зміни почнуть діяти відзавтра, 10 вересня.