Найбільший аеропорт Швеції призупиняв роботу через невідомі дрони

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Найбільший аеропорт Швеції «Стокгольм — Арланда» в ніч на 9 вересня на кілька годин зупинив прийом і відправлення рейсів через невідомі безпілотники.

Про це повідомляє шведський суспільний мовник SVT.

Роботу аеропорту зупинили близько 2:00, оскільки в небі помітили щонайменше чотири дрони різного розміру. Що це були за безпілотники — наразі невідомо.

Через це п’ять рейсів відправили на посадку в найближчі аеропорти — біля міст Ничепінг і Гетеборг.

О 03:30 роботу аеропорту відновили. Поліція почала розслідування у зв’язку з перешкоджанням роботі аеропорту.

«Ми підозрюємо, що це був навмисний вчинок, але я не можу відповісти, яка була мета. Через конфіденційність розслідування ми не хочемо розголошувати, який саме безпілотник був помічений і ким», — каже речник поліції Даніель Вікдаль.

Напередодні близько 22:00 поліція також отримала інформацію, що безпілотники пролетіли над центром міста Уппсала, яке розташоване менше ніж за 30 км від аеропорту.

У Збройних силах Швеції підтвердили, що знають про інцидент і взаємодіють з адміністрацією аеропорту.