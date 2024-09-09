Сили ППО збили шість дронів і дві ракети, запущені вночі по Україні
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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«Бабель»
У ніч на 9 вересня сили ППО збили шість з восьми дронів Shahed, які Росія запустила по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ще два дрони були локаційно втрачені — імовірно, вони впали через дію РЕБ. Дрони запускали з Курського регіону.
Також Росія атакувала Україну двома крилатими ракетами Х-59/69 — дві з них збили, а третя не досягла своєї цілі. Ракети пускали з Курської області та окупованої Донеччини.
Протиповітряна оборона працювала в Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях. Місцеві ОВА звітували, що атаки обійшлися без жертв.