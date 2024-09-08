Паралімпіада-2024. Українська збірна здобула 82 медалі
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
На Паралімпійських іграх — 2024 в Парижі збірна України виборола 82 медалі. Після десятьох змагальних днів це стало пʼятим результатом серед усіх збірних і сьомим — у медальному заліку. Загалом українські паралімпійці здобули 22 золоті медалі, 28 срібних і 32 бронзові.
Переможний шлях українських спортсменів у Парижі розпочався 30 серпня, коли Антон Коль здобув срібло в плаванні на 100 метрів на спині, Ірина Пойда — срібло на дистанції 200 метрів вільним стилем, Анна Гонтар — бронзу в плаванні на 50 метрів вільним стилем, бронзу також виборов Олександр Комаров у плаванні на 200 метрів вільним стилем.
Згодом плавець Олександр Комаров здобув перше для України золото. Ще три срібла принесли Україні Владислав Білий у метанні списа, Ірина Пойда — у плаванні, Наталія Кобзар — у бігу.
Уже 1 вересня Україна мала ще 11 нагород — чотири срібні медалі вибороли Володимир Пономаренко, Єгор Дементьєв, Анна Стеценко, Андрій Трусов. І ще сім бронзових — Роман Данилюк, Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова, Ярослав Денисенко, Анна Стеценко, Антон Коль, Євгеній Богодайко, Марина Піддубна.
У четвертий змагальний день Україна здобула ще вісім медалей. Серед медалістів — Оксана Зубковська та Михайло Сербін із золотими медалями; Роман Полянський зі сріблом; бронза в Євгеній Богодайко, Артем Колінько, Данило Чуфаров, Данило Семенихін, Анна Гонтар з бронзовими нагородами.
У пʼятий день змагань українська збірна виборола вісім нагород — це золото Дениса Остапченка та Ігоря Цвєтова, срібло Андрія Трусова та Іллі Яременка, бронза Сергія Паламарчука, Олексія Вірченка, Олександра Литвиненка, Зої Овсій.
Одразу десять медалей паралімпійці взяли шостого змагального дня — чотири золота, три срібла і стільки ж бронзи. Нагороди отримали Юрій Шенгур, Андрій Трусов, Ігор Німченко, Данило Чуфаров, Юлія Шуляр, Олександр Яровий, Наталія Кобзар, Максим Коваль та Олена Федота-Ісаєва.
Україна здобула чотири золота в сьомий день Ігор. Перше місце пʼєдесталу зайняли Ярослав Денисенко, Андрій Трусов, збірна з плавання в складі Марини Піддубної, Олексія Вірченка, Анни Стеценко та Ярослава Денисенка, а також Анастасія Москаленко. Срібло вибороли Максим Веракса, Анна Стеценко, Марія Шпатківська.
За восьмий і девʼятий день Паралімпійських ігор в української збірної додалися ще 15 медалей. Золоті вибороли Марія Помазан, Наталія Ніколайчик, Єгор Дементьєв. Срібло Україні принесли Оксана Ботурчук, чоловіча збірна з голболу в такому складі: Василь Олійник, Антон Стрельчук, Федір Сидоренко, Євгеній Циганенко, Родіон Жигалін, Олександр Топорков, а також Денис Остапченко, Данило Чуфаров, Людмила Даниліна. Бронзу взяли Павло Баль, Анжела Гаврисюк, Давид Хорава, Данило Чуфаров, Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров, Ірина Пойда, Олена Федота-Ісаєва, Максим Ніколенко.
У десятий день Україна здобула ще 12 медалей: пʼять золотих, три срібні та чотири бронзові. Серед медалістів — Ігор Цвєтов, Микола Синюк, Віктор Дідух, Марина Литовченко, Юрій Бабинець, Анастасія Гарник, Олександр Назаренко, Андрій Трусов, Ігор Німченко, Денис Остапченко та Сергій Паламарчук, команда шпажисток — Євгенія Бреус, Наталія Морквич, Олена Федота-Ісаєва, Надія Дьолог.
В останній день Паралімпіади-2024 українці здобули одне золото (Владислав Єпіфанов) і два срібла (Марина Мажула й Антон Крюков).
- Паралімпійські ігри — 2024 проходили в Парижі з 28 серпня до 8 вересня. Від України змагалися 140 спортсменів у 17 видах спорту.