Паралімпіада-2024. Українська збірна здобула 82 медалі

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На Паралімпійських іграх — 2024 в Парижі збірна України виборола 82 медалі. Після десятьох змагальних днів це стало пʼятим результатом серед усіх збірних і сьомим — у медальному заліку. Загалом українські паралімпійці здобули 22 золоті медалі, 28 срібних і 32 бронзові.

Переможний шлях українських спортсменів у Парижі розпочався 30 серпня, коли Антон Коль здобув срібло в плаванні на 100 метрів на спині, Ірина Пойда — срібло на дистанції 200 метрів вільним стилем, Анна Гонтар — бронзу в плаванні на 50 метрів вільним стилем, бронзу також виборов Олександр Комаров у плаванні на 200 метрів вільним стилем.

Згодом плавець Олександр Комаров здобув перше для України золото. Ще три срібла принесли Україні Владислав Білий у метанні списа, Ірина Пойда — у плаванні, Наталія Кобзар — у бігу.

Олександр Комаров Паралімпійська збірна України

Уже 1 вересня Україна мала ще 11 нагород — чотири срібні медалі вибороли Володимир Пономаренко, Єгор Дементьєв, Анна Стеценко, Андрій Трусов. І ще сім бронзових — Роман Данилюк, Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова, Ярослав Денисенко, Анна Стеценко, Антон Коль, Євгеній Богодайко, Марина Піддубна.

У четвертий змагальний день Україна здобула ще вісім медалей. Серед медалістів — Оксана Зубковська та Михайло Сербін із золотими медалями; Роман Полянський зі сріблом; бронза в Євгеній Богодайко, Артем Колінько, Данило Чуфаров, Данило Семенихін, Анна Гонтар з бронзовими нагородами.

У пʼятий день змагань українська збірна виборола вісім нагород — це золото Дениса Остапченка та Ігоря Цвєтова, срібло Андрія Трусова та Іллі Яременка, бронза Сергія Паламарчука, Олексія Вірченка, Олександра Литвиненка, Зої Овсій.

Ігор Цвєтов Паралімпійська збірна України

Одразу десять медалей паралімпійці взяли шостого змагального дня — чотири золота, три срібла і стільки ж бронзи. Нагороди отримали Юрій Шенгур, Андрій Трусов, Ігор Німченко, Данило Чуфаров, Юлія Шуляр, Олександр Яровий, Наталія Кобзар, Максим Коваль та Олена Федота-Ісаєва.

Україна здобула чотири золота в сьомий день Ігор. Перше місце пʼєдесталу зайняли Ярослав Денисенко, Андрій Трусов, збірна з плавання в складі Марини Піддубної, Олексія Вірченка, Анни Стеценко та Ярослава Денисенка, а також Анастасія Москаленко. Срібло вибороли Максим Веракса, Анна Стеценко, Марія Шпатківська.

Паралімпійська збірна України

За восьмий і девʼятий день Паралімпійських ігор в української збірної додалися ще 15 медалей. Золоті вибороли Марія Помазан, Наталія Ніколайчик, Єгор Дементьєв. Срібло Україні принесли Оксана Ботурчук, чоловіча збірна з голболу в такому складі: Василь Олійник, Антон Стрельчук, Федір Сидоренко, Євгеній Циганенко, Родіон Жигалін, Олександр Топорков, а також Денис Остапченко, Данило Чуфаров, Людмила Даниліна. Бронзу взяли Павло Баль, Анжела Гаврисюк, Давид Хорава, Данило Чуфаров, Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров, Ірина Пойда, Олена Федота-Ісаєва, Максим Ніколенко.

У десятий день Україна здобула ще 12 медалей: пʼять золотих, три срібні та чотири бронзові. Серед медалістів — Ігор Цвєтов, Микола Синюк, Віктор Дідух, Марина Литовченко, Юрій Бабинець, Анастасія Гарник, Олександр Назаренко, Андрій Трусов, Ігор Німченко, Денис Остапченко та Сергій Паламарчук, команда шпажисток — Євгенія Бреус, Наталія Морквич, Олена Федота-Ісаєва, Надія Дьолог.

В останній день Паралімпіади-2024 українці здобули одне золото (Владислав Єпіфанов) і два срібла (Марина Мажула й Антон Крюков).