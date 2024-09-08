Росія вбила 5 людей на Донеччині. Серед них — зооволонтери

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Протягом доби армія РФ вбила пʼятьох людей у Донецькій області. Серед них — двоє харківських зооволонтерів, які приїхали безкоштовно стерилізувати й вакцинувати тварин.

Про це повідомили голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, ДСНС і Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, уночі 7 вересня російські військові вдарили по місту Миколаївка, попередньо, авіабомбами ФАБ-250. Вони влучили в готель, де жили цивільні. Наразі з-під завалів деблокували тіла двох чоловіків 33 та 42 років — зооволонтерів.

Уранці 8 вересня російські окупанти завдали удару по селищу Черкаське касетним боєприпасом і вбили трьох жінок — віком 43, 45 і 53 роки. Пораненого чоловіка доправили до найближчої лікарні. Пошкоджені девʼять будинків і автомобіль.

Очільник Донецької ОВА вчергове закликав мешканців Донеччини евакуюватися.

Куди звертатись для евакуації на Донеччині

Звернутися з питань евакуації можна за телефонами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (евакуація важкохворих людей).

Цілодобова гаряча лінія обласного колцентру — 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).