Україна виборола золото й срібло з веслування на Паралімпіаді

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Одразу дві медалі на змаганнях з веслування вибороли українські спортсмени на Паралімпіаді-2024.

Владислав Єпіфанов приніс золото на змаганні серед човнів типу ваʼа (аутригер) у класі VL3. Дистанцію у 200 метрів він подолав за 47.49 секунди, поставивши рекорд паралімпіад на цій дистанції.

Срібло в цьому запливі виборов представник Британії Джек Аєрс, а бронзу — спортсмен з Нової Зеландії Пітер Коувен.

Для 25-річного Єпіфанова Паралімпіада у Парижі стала першою у карʼєрі. При цьому до неї він підходив у статусі титулованого паравеслувальника: ставав чемпіоном двох останніх світових першостей у 2023 та 2024 роках.

Срібло Україні принесла Марина Мажула, вона прийшла другою в запливі на 200 метрів у каяку-одиночці серед спортсменок класу KL1. Її результат — 52,87 секунди.

Золото цих змагань взяла чилійка Катерінн Воллерман, а бронзу — німкеня Едіна Мюллер.

Наразі в України 81 медаль: 22 золоті, 27 срібних та 32 бронзові. Українські паралімпійці посідають сьоме місце в медальному заліку.